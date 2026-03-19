Tak Pola Wiśniewska komentuje rozstanie z mężem? Tuż po tym, jak Michał Wiśniewski ogłosił, że rozstał się ze swoją piątą żoną, internauci zwrócili uwagę na treści opublikowane przez Polę. W dniu, kiedy lider "Ich Troje" poinformował, że jego związek z Polą Wiśniewską to już przeszłość, żona muzyka opublikowała na kanale nadawczym wymowne słowa. Nastęnego dnia również zwróciła się do internautów.

Michał Wiśniewski rozstał się z żoną. Wydał oświadczenie

Chociaż media już od jakiegoś czasu plotkowały o kryzysie w związku lidera "Ich Troje" to chyba nikt nie spodziewał się najgorszego. Niestety, w minioną środę Michał Wiśniewski potwierdził rozstanie z Polą. Muzyk opublikował nagranie, w którym wydał oficjalny komentarz ws. swojego małżeństwa.

Miałem nadzieję, że nie będę musiał takiej storki nagrywać. No ale oświadczenia są po to, aby uciąć spekulacje na przeszłość. To nie jest żadne tłumaczenie, to jest stwierdzenie po prostu faktu. Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz mówił Wiśniewski.

Po tej publikacji uwaga szybko przeniosła się na to, jak w sieci zachowa się Pola Wiśniewska.

Rysunki od syna na profilu i wymowne wpisy na profilu Poli Wiśniewskiej

Równolegle w mediach społecznościowych zwrócono uwagę na inną publikację: na profilu Poli Wiśniewskiej pojawiły się rysunki przygotowane przez ich synka. Pola Wiśniewska opublikowała to tuż po ogłoszeniu rozstania, a jej gest z pewnością stał się dla wielu czytelnym znakiem, że w centrum pozostają dzieci i codzienność, nawet gdy sprawa rozstania staje się tematem numer jeden w sieci.

To jednak nie wszystko, co opublikowała w ostatnim czasie Pola Wiśniewska. W dniu ogłoszenia rozstania i w czwartkowy poranek na jej kanale nadawczym pojawiły się wymowne wpisy.

Przypomnienie na dziś: Życie jest wystarczająco trudne, dlatego otaczaj się ludźmi, którzy dają ci komfort, spokój i poczucie bezpieczeństwa napisała w dniu, gdy jej mąż ogłosił rozstanie.

Następnego dnia dodała kolejne, wymowne słowa.

Przypomnienie na dziś: Twoje następne łzy będą łzami szczęścia wrzuciła na kanał nadawczy.

Zobacz także: