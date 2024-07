Dominika Gwit zaręczyła się z chłopakiem, Wojtkiem.

Jestem z mężczyzną, który kocha mnie dlatego, że taka jestem, bo uwielbia takie dziewczyny jak ja. Powiedział nawet: „Jak będziesz rozmawiała z tą panią z VIVY! to jej powiedz, że jestem z tobą właśnie dlatego, że taka jesteś a nie mimo to”. Jak chcesz popatrzeć na szczęśliwego człowieka to popatrz na mnie. Musiałam przejść przez to wszystko, żeby zrozumieć, że to jest w głowie i to tylko Tobie wydaje się, że jesteś gorsza od innych. Moje motto to: Żyjmy w zgodzie ze sobą, ze zdrowym ciałem i umysłem – mówiła jakiś czas temu w VIVIE!