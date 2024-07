Wczoraj media powróciły do sprawy Dody i jej sprawy sądowej z zeszłego roku o obrazę uczuć religijnych. Gwiazda została uznana winną i obarczono ją grzywną w wysokości 50 tysięcy złotych. Zobacz: "Jestem ofiarą religijnych oszołomów"

Dorota Rabczewska od wyroku odwołała się do Trybunału Konstytucyjnego. Organ pozytywnie rozpatrzył jej wniosek i przyjrzy się całej sprawie. Artystka widząc ponowne zainteresowanie prasy tą sprawą postanowiła wydać oświadczenie, w którym jeszcze raz ustosunkowała się do stawianych wobec niej zarzutów.

- Naszym zdaniem jest to NIEZGODNE z Konstytucją, według której Polska jest państwem "bezstronnym w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych", a w rzeczywistości faworyzuje osoby wierzące. (...) Proces został uznany za pomyłkę nawet przez niektórych prawicowych i katolickich publicystów. Sprawa była również szeroko komentowana przez zagraniczne media, takie jak "New York Daily News", "The Washington Post", "The Herald Sun" czy "The Telegraph" - dziennikarze z całego świata zgodnie krytykowali wyrok - czytamy w oficjalnym oświadczeniu gwiazdy.