Ostatnich kilku dni Doda raczej nie będzie miło wspominać - na jednym z koncertów uległa wypadkowi i uszkodziła odcinek szyjny kręgosłupa, co zaowocowało noszeniem ortopedycznego kołnierza i prawdopodobnie dłuższą przerwą w koncertowaniu. Przypomnijmy: Doda PIERWSZY raz o wypadku. Jak się czuje?

Przy okazji wywiadu o swoim stanie zdrowia, Doda podzieliła się też z fanami kilkoma ciekawymi informacjami. Gwiazda zdradziła, że prowadziła rozmowy o udziale w trzeciej edycji programu "The Voice of Poland". Dlaczego jej tam nie zobaczymy? Wokalistka twierdzi, że woli skupić się na nagrywaniu nowej płyty, a udział w show raczej by jej tego nie ułatwił. Ostatecznie do "The Voice of Poland" dołączyła Edyta Górniak i Maria Sadowska.

Były takie rozmowy o udziale w The Voice of Poland, ale uznałam, że przed płytą, którą chcę wydać jak już będzie gotowa, nie będę się rozdrabniać na żadne inne programy - właściwie to bym chciała się wręcz wyciszyć przed premierą. Jeśli chodzi o talent-show to nie śledzę, bo to jest tak, jak byś kazał oglądać górnikowi tylko programy o kopalniach. Schodząc ze sceny, ze studia chcę włączyć coś, co odciągnie mnie od mojej rzeczywistości - wyjaśnia w rozmowie z Interia.pl.

Żałujecie, że Doda nie zgodziła się na udział w "The Voice of Poland"?

