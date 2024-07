1 z 14

Ostatnie dni dla Dody to wyjątkowy czas w jej karierze muzycznej. Właśnie dziś do sprzedaży trafiło jej pierwsze koncertowe DVD z trasy "Fly High", którego huczna premiera odbyła się we wtorek, w warszawskim kinie Luna. Uznawana za jedną z najbardziej kontrowersyjnych gwiazd w polskim show-biznesie wokalistka żyje nie tylko pracą. Zawsze znajdzie czas na pomoc tym najbardziej potrzebujących.

13 marca na oddziale chirurgii onkologicznej warszawskiego Instytutu Matki i Dziecka odbył się koncert Dody i Tomka Luberta, na którym licznie pojawili się podopieczni szpitala. Nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy Doda zdecydowała umilić czas bardzo chorym dzieciom. Ostatni taki mini-koncert odbył się w grudniu zeszłego roku. Za wielkie zaangażowanie w sprawy działania Fundacji Spełnionych Marzeń, która organizuje takie wydarzenia, została uhonorowana statuetką Aladyna.

Jak widać, wokalistka nie tylko budzi wielkie kontrowersje, ale jest jedną z najbardziej zaangażowanych gwiazd w pomoc chorym dzieciom. Zobaczcie galerię zdjęć z wczorajszego występu: