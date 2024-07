Doda niedawno wróciła z wakacji i kontynuuje swoją hitową trasę "Fly High Tour". Dzisiaj gwiazda koncertowała w miejscowości Mszana na Śląsku. Jak informuje radio90.pl, podczas występu Rabczewska potknęła się na tyle nieszczęśliwie, że konieczna była pomoc ratowników medycznych. Piosenkarka nie przerwała koncertu.

Mimo tego upadek był na tyle bolesny, że Doda trafiła do oddalonego o kilka kilometrów szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Od kilku lat piosenkarka boryka się z silnymi bólami kręgosłupa. Być może po upadku odezwały się one ze zdwojoną siłą. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku i gwiazda jak najszybciej wróci do dobrej formy.

Trzymamy kciuki za Dodę!

