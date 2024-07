1 z 5

Doda wybrała się z przyjaciółmi do restauracji! Pomimo, że gwiazda ma teraz natłok obowiązków, to zawsze znajdzie czas dla swoich najbliższych. Po czwartkowych próbach w Teatrze Imka do spektaklu "Słownik Ptaszków Polskich" postanowiła wybrać się ze znajomymi do restauracji. Jak zawsze Doda zwracała na siebie uwagę swoim strojem. Zgrabną figurę gwiazda podkreśliła obcisłą sukienką z dużym dekoltem. Do tego dobrała sandałki na szpilce wiązane wokół kostki. Nie zabrakło też drogich dodatków w postaci torebki Chanel. Uwagę przyciągała również oryginalna fryzura, która przypomina słynne rogi Sarsy! Zobaczcie, jak gwiazda prezentuje się na co dzień!

