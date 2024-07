Doda nie przestaje zaskakiwać. Wczoraj na swój oficjalny profil na Facebooku gwiazda wrzuciła zdjęcia z kulis sesji do jednego z magazynów. Którego? Czytajcie AfterParty.pl, wkrótce poinformujemy.

Na potrzeby sesji Doda przefarbowała swoje włosy na kolor różowy. Rok temu podobną stylizację wybrała Katy Perry, która fryzurą nawiązywała do waty cukrowej, motywu przewodniego płyty "Teenage Dream". W przypadku Dody przekaz jest zupełnie inny. Ciekawe co by było gdyby piosenkarka na stałe została przy takim kolorze? My z całą sympatią do Dody chyba jednak wolimy ją w wersji blond.

