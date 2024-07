Gwiazda wystąpiła w najbardziej pożądanym stroju w tym sezonie! Cały look pochodził z jesienno-zimowej kolekcji Louis Vuitton, zaprojektowanej przez geniusza Marca Jacobsa. Sam kaszkiet to koszt ok. 4000 zł!

Biało-czarne buty Dody pochodza z kolekcji marki Jaeger. Całośc stylizacji wyceniamy na ok. 25 tys. zł. Należy jednak podkreślić, że niektórych elementów stylizacji gwiazdy nie można kupić w sklepach, jest dostępna na specjalne zamówienie.



Dla porównania załączamy sześć okładek największych magazynów, gdzie w różny sposób pokazano ten sam look. Doda wypadła lepiej niż modelki?

