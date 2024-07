Doda w gali wywiad - cytaty z wywiadu Dody w gali. Wywiad Dody w Gali

Doda o związku i poznaniu Radosława Majdana:

- To była najbardziej toksyczna miłość w życiu! Ona odcisnęła we mnie takie piętno, wpoiła tak złe nawyki w stosunku do mężczyzn, że zaważyła na moich późniejszych związkach. Radosław ma taki styl, że jak mu się podoba dziewczyna, to długo się nie zastanawia - znajduje numer i następnego dnia laska już jest jego.

- Po jego wielu staraniach zgodziłam się pojechać z nim na weekend nad morze. Po powrocie z tego weekendu dzowni: "Wracaj do mnie do Szczecina. Wytatuowałem sobie twoje imię". Teraz bym pomyślała: świr paletka. Ale wtedy byłam zachwycona: "Boże jaki on wspaniały, jak on mnie musi kochać!". Oczywiście pojechałam do Szczecina i też sobie wytatuowałam jego imię. Mój pierwszy tatuaż. No i tak się zaczęła nasza miłość. Po trzech miesiącach zrezygnowałam ze studiów i wyjechałam z nim do Izraela, gdzie oświadczył mi się pod Ścianą Płaczu.