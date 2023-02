Marcin Prokop o zlekceważeniu Dody podczas gali TVN: "Mocno niefortunne"

Doda wystąpi na Eurowizji? Choć tegoroczna Eurowizja zakończyła się dla Polski porażką – Rafał Brzozowski odpadł w drugim półfinale , to fani konkursu już spekulują, kto mógłby reprezentować nasz kraj w przyszłym roku. Okazuje się, że wiele osób od lat widzi na tym stanowisku... Dodę ! Wokalistka opublikowała na Instagramie screen rozmowy z przyjaciółką, która zasugerowała jej, że jest "jedyną nadzieją" na zajęcia dobrego miejsca w przyszłorocznych eliminacjach. I nie była w tej opinii odosobniona! Podobnego zdania są również tysiące fanów Dody, którzy wierzą, że artystka mogłaby odnieść sukces na europejskiej scenie. Co na to sama zainteresowana? Zobacz także: Doda wygrała w sądzie! Chirurg, który sugerował jej operacje plastyczne, zapłaci krocie! Mamy komentarz: "Czułam się jak zwierzę" Fani marzą o występie Dody na Eurowizji 2022 Marzenie fanów o tym, żeby Doda została reprezentantką Polski na Eurowizji to nic nowego. Jeszcze kilka lat temu wokalistka zapierała się, że to nie jest konkurs dla niej. Jednak w ostatnim czasie jej podejście się zmieniło. Po sobotnim finale, podczas którego triumfowały Włochy podzieliła się konwersacją ze swoją przyjaciółką: - Proszę Doda zrób to dla ludzi, dla swojego kraju - Co mam zrobić? - Wystąp na Eurowizji za rok i uratuj nasze dusze. - O mój Boże - zaśmiała się Doda - I się zgadzam... Jesteś naszą jedyną nadzieją - zakończyła dyskusję jej przyjaciółka. View this post on Instagram ...