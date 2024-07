Już dzisiaj do kiosków trafił tygodnik "Gwiazdy" z pierwszą ślubną okładką Dody. Artystka wygląda fantastycznie i musimy przyznać, że welon i biała suknia jej bardzo pasują.

Zobacz: Doda na okładce "Gwiazd" w sukni ślubnej! Wygląda zjawiskowo

W środku pojawił się również materiał o tym jak Rabczewska wybierała suknię ślubną. Jak sama przyznała nie było łatwo:

Właścicielka salonu, w którym powstała wymarzona suknia przyznaje, że Doda miała określoną wizję tego jak ma wyglądać kreacja:

Pani Dorota różniła się od przeciętnych klientek tym, że doskonale wiedziała, czego chce. Miała określoną wizję i zdecydowanie ją egzekwowała. Było kilka przymiarek i na sukienkę naniesiono poprawki, co była rzeczą wyjątkową, bo projektant tej kreacji nigdy się na to nie zgadza. Ale dla Dody zrobił wyjątek i udostępnił materiały, które pozwoliły ją zmodyfikować, m.in. zrobić rękawki takie, jakie sobie życzyła. Doda była bardzo zadowolona z ostatecznego efektu, my również - opowiada pani Danuta Cymerman.

Gwiazda jest ustaysfakcjonowana ostateczną wersją i przyznała, że jej sukienka jest taka jak sobie wymarzyła:

Zobacz także

Wybierając swoją kreację, nie zdawałam sobie sprawy, że to jedyna taka sukienka na świecie. To prototyp hiszpańskiego projektanta. Będzie uszyta specjalnie pod moje wymiary i myślę, że jest całkiem niezła! Przede wszystkim pokazuje to, co chciałabym odzwierciedlić sukienką, jeśli chodzi o moje cechy charakteru. Bo każdy powinien iść tak ubrany, jak dyktuje mu serce. A moje serce jest bardzo gorące i namiętne!