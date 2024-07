Doda oceniła ślubne stylizacje Małgorzaty Rozenek-Majdan i Agnieszki Szulim. Wokalistka udzieliła szczerego wywiadu portalowi gala.pl, w którym opowiedziała miedzy innymi o swoich miłościach. Artystka przyznała, że często była zdradzana, ale sama nigdy się tego nie dopuściła. W innej części wywiadu z kolei, dziennikarka prowadząca wywiad, zapytała Dodę, co sądzi o sukniach ślubnych Małgorzaty Rozenek-Majdan i Agnieszki Woźniak-Starak. Jej odpowiedź jak zawsze była bardzo szczera! Okazuje się, że żadna z tych kreacji nie przypadła jej do gustu:

Tak, widziałam. Ja to wolę białe suknie, ale wiadomo, że w przypadku państwa Majdanów to nie mogło jej być. Rozwodnicy nie mogą w białej sukni brać ślubu. Agnieszki Szulim też mi się nie podobała. Inną bym sobie zamówiła, jak już bym miała do wykorzystania majątek męża.