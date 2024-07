Wokół Dody ostatnio znowu zrobiło się głośno. Nagła zmiana stylu królowej wywołała falę zachwytu i wszyscy zastanawiali się, co lub kto tak wpłynął na wokalistkę. Teraz już chyba nie ma wątpliwości, że do zmiany Rabczewskiej mogła przyczynić się bliska jej sercu osoba, czyli nowy partner, z którym wypoczywała przez ostatnie kilka dni na Teneryfie. Zobacz: Zakochana Doda na wakacjach z nowym facetem

Teraz artystka skupia się głównie na nowym singlu, który zaprezentuje podczas sylwestrowej nocy w Gdyni, i na pracy nad nową płytą. Podczas konferencji Polsatu zapowiedziała, że tej ostatniej nocy w tym roku widzowie zobaczą prawdziwe show. Tymczasem powoli zbliżają się święta, a wszyscy snują domysły, czy nowy wybranek Dody zostanie przedstawiony rodzinie w ten wyjątkowy czas. Jednak na razie piosenkarka nie komentuje tego, a jedynie zdradza, gdzie spędzi tegoroczną Wigilię:

No, to wszystko się rozłoży w czasie (przedstawienie nowego partnera bliskim - przyp. red.) Mieliśmy małe problemy zdrowotne w rodzinie, ale zostały już one opanowane, więc bardzo się cieszę, że będziemy mogli spędzić święta spokojnie w rodzinie. Pierwszy raz w sumie. Cieszę się, bo zawsze uciekałam na święta, ale teraz łaknę tego rodzinnego towarzystwa. Ciechanów, babcia, kotlety grzybowe, kolędy, mama i jej ciśnienie: „No, idź Doroniu do pianina, zagraj, zagraj, zagraj”... - czytamy na fakt.pl