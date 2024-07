Ryan Reynolds, czyli jeden z najprzystojniejszych aktorów na świecie, jest zachwycony Dodą! Łukasz Jakóbiak, który miał przyjemność przeprowadzić wywiad z gwiazdorem, opowiedział na swoim Facebooku zabawną anegdotkę. Okazuje się, że piękne ciało Dody zrobiło spore wrażenie na hollywoodzkim przystojniaku!

Wielki gwiazdor Hollywood zachwycony Dodą!

Łukasz Jakóbiak, prowadzący program "20m2", wybrał się na światową premierę filmu "Deadpool", gdzie miał okazję spotkać Ryana Reynoldsa. Aktor, przygotowując się do tego spotkania, obejrzał jeden z odcinków programu Jakóbiaka, i chyba trafił na ten z Dodą. A ponieważ artystka zrobiła tam ogromne show, rozbierając się prawie do naga i wskakując do wanny pełnej piany, nie mógł o nią nie zapytać dziennikarza:

Podczas spotkania promującego świeeetny film Deadpool: "Pokazywali mi Twój program. Kim jest ta piękna, blond dziewczyna w wannie pijąca szampana? - Doda. "Ona jest hot! Czy w wannie była nago?" ???? Pozdrawiamy z Londynu razem z Ryan Reynolds i T.J. Miller! Love is in the air????❤ - pisze Jakóbiak

Ryan Reynolds należy do ścisłej czołówki zagranicznych aktorów, ale także uznawany jest za jednego z najprzystojniejszych, którzy dbają o swoją formę. Doda nie mogła nie skomentować komplementu gwiazdora - na swoim Facebooku udostępniła wpis Jakóbiaka i odpowiedziała na jego pytanie, czy była nago:

Ja tez pozdrawiam :) ps: byłam w podwiązkach - pisze artystka.

Z takim powodzeniem Doda naprawdę ma szansę na światową karierę. Niedawno zrobiła przecież furorę w Paryżu na Fashion Weeku. Może czas na... Eurowizję? :)

Amerykański gwiazdor zachwycony Dodą.

Posted by 20m2 on 29 styczeń 2016

Doda zrobiła wrażenie na przystojnym aktorze. Ale wcale się nie dziwimy. Pamiętacie te sceny?

Doda w wannie w programie Łukasza Jakóbiaka.

Tak, Doda była w podwiązkach.

Tu cały wywiad z Dodą w programie Łukasza Jakóbiaka.

Ryan Reynolds to prawdzie ciacho!