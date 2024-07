Doda na łyżwach! Artystka pojawiła się na lodowisku na Stadionie Narodowym, gdzie brała udział w nagraniach dla jednej z telewizji muzycznych. Gwiazda jest ostatnio bardzo aktywna! Niedawno odwiedziła swojego rodzinne miasto Ciechanów, gdzie wybrała się do swojej szkoły. Następnie kolędowała wraz z podopiecznymi ośrodka chorych na stwardnienie rozsiane w Dąbku, a teraz...

Oprócz wywiadu dla 4fun.tv, gwiazda skusiła się także na małą przejażdżkę po lodowej tafli. Doda nie wystąpiła jednak w stroju sportowym. Nie liczcie na jej zdjęcia w dresie. ;) Piosenkarka ubrana była w eleganckie, białe futerko z szerokim pasem, podkreślającym talię. Na nogach miała wysokie, seksowne kozaki za kolano, które później zmieniła oczywiście na łyżwy. Na głowie miała czarny beret. Już jakiś czas temu Doda pochwaliła się, że uwielbia berety. Wyglądała jak zwykle zjawiskowo! A jak radziła sobie na lodowisku? Chyba nie było tak źle. ;) Cały materiał stacja wyemituje w wigilijny wieczór, wówczas będziecie mogli sprawdzić, jak jej poszło. Lecz już teraz możecie podejrzeć, jak gwiazda radziła sobie na lodowisku oraz zjeżdżała na pontonie! Na lodzie ścigała się nawet ze "swoją największą rywalką" (łyżwiarską;), którą była kilkuletnia dziewczynka. :) Wygrała oczywiście Doda! Na jazdę po lodowisku, oczywiście wskoczyła w łyżwy, lecz na ślizgawce wystąpiła w szpilkach! ;) Cała Doda! :)

Dzień dobry!A w komentarzu link do zdjęcia pod którym Doda zdradza kolejne szczegóły wigilijnej niespodzianki... ;)

Posted by Doda-Music.com on 15 grudnia 2015