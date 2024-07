Z okazji Dnia Kobiet firma brand24, zajmująca się monitorowaniem internetu, sprawdziła które znane Polki cieszą się największą popularnością wśród rodzimych internautów. Statystyka ma na celu odpowiedzenie na pytania: o których znanych kobietach mówi się najwięcej i gdzie najczęściej się o nich dyskutuje.

Na potrzeby raportu zebrano i przeanalizowano wpisy internautów zamieszczone w dniach od 6 lutego do 6 marca 2012 roku. Zgromadzone dane pozwoliły m.in. na określenie liczby wpisów związanych z daną osobą oraz miejsca ich powstawania. Podstawą wyboru wziętych pod lupę gwiazd był ranking Forbes na "100 najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu".

Okazuje się, że bezkonkurencyjna była Doda. Tylko na jej temat w ciągu miesiąca w polskim internecie pojawiło się ponad 4 tysiące publikacji. Kolejne miejsca zajęły: Anna Mucha (3 129 publikacji), Edyta Górniak (2 959) i Maryla Rodowicz (2 655). Listę zamyka Justyna Steczkowska z 1 465 publikacjami na koncie.

Dla Dody miniony miesiąc to dość intensywny okres w życiu prywatnym i zawodowym. Nie dość, że gwiazda świętowała 28 urodziny razem z naszym serwisem (zobacz nasze wideo) to jeszcze nagrała piosenkę promującą film "Kac Wawa". W przypadku Anny Muchy pojawiły się rewelacje dotyczące jej powrotu do "M jak miłość" (czytaj: Mucha wraca na plan "M jak miłość") i projektowania własnej linii ubrań dla dzieci, natomiast jeśli chodzi o Edytę Górniak nie trzeba chyba nikomu przypominać głośnej premiery jej płyty "My" i pierwszego spotkania z fanami, na którym nikt nie znał na czele z diwą tekstu piosenki (zobacz wideo: Wpadka Górniak na podpisywaniu płyt).

Całą statystykę prezentujemy poniżej:

