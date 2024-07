Doda poleciała do USA, aby zagrać tam 6 koncertów dla Polonii. Jak podaje "Fakt" zarobi na nich... aż 300 tysięcy złotych, co oznacza, że za jeden występ zgarnie aż 50 tysięcy! Nic dziwnego, że Doda może sobie pozwolić na to, aby spędzić tam miesiąc. Nie tylko w pracy. Wokalistka chodzi na koncerty największych gwiazd na świecie, m.in. Britney Spears czy Slasha.

Doda w USA zarobi majątek

Na Instagramie Dody pojawiło się mnóstwo zdjęć z jej pobytu w USA. Pierwszy koncert zagra dopiero 22 kwietnia, jednak za ocean poleciała już kilka dni temu. Jak wykorzystuje wolny czas? Chodzi na koncerty, poznaje życie nocne Las Vegas, odpoczywa w pięknych parkach i jak zwykle kusi seksownymi fotkami. Jednak praca i odpoczynek nie są jedynymi powodami jej dłuższej wizyty w Stanach. Doda chce nabrać dystansu do wszystkiego, co ostatnio wydarzyło się w jej życiu - m.in. przegranego procesu z Agnieszką Szulim:

W USA zagra dla Polonii. Cieszy się, że zmieni jakiś czas otoczenie i skupi się na tym, co kocha najbardziej, czyli na muzyce. Po powrocie będzie mogła spojrzeć na wszystko z dystansu - mówi jej znajoma.

Czy po powrocie Doda skupi się na nowej płycie? Fani czekają!

