Jakiś czas temu Doda wyznała, że każdy chłopak z którym coś ją łączyło zostawał celebrytą. "Jak kogoś odkryję, to i z gwiazdami może zatańczyć i zasiadać w jury programu" stwierdziła wówczas piosenkarka. Wszystko wskazuje na to, że słowa Rabczewskiej były prorocze. Kilka dni temu w mediach pojawiła się plotka, że jej nowy chłopak prawdopodobnie już wkrótce również zostanie telewizyjną gwiazdą. Jak donosi magazyn "Party", Błażej Szychowski dostał propozycję bycia jurorem w programie "Tylko Taniec" w telewizji Polsat. Co na to Doda?

- Oczywiście cieszę się i trzymam kciuki. Przyjęcie takiej propozycji pozwoli zrealizować nam wiele naszych zawodowych projektów - podsumowała piosenkarka w "Party"

Niestety, według informatora magazynu, Doda nie do końca akceptuje pomysły Szychowskiego. Znajomy artystki twierdzi bowiem, że gwiazda obawia się, że jej nowy facet próbuje się przy niej "wylansować".

Obecność Błażeja Szychowskiego w tanecznym show Polsatu jest już prawie pewna. Nowy chłopak Rabczewskiej jest ponoć najpoważniejszym kandydatem do roli jurora. Trzymamy kciuki za sukcesy zarówno prywatne jak i zawodowe.

Więcej informacji w magazynie "Party".

