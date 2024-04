Roksana Węgiel to jedna z faworytek tanecznego show "Taniec z Gwiazdami". 19-latka w programie zdążyła zaprzyjaźnić się z Dagmarą Kaźmierską, która pomimo słabych not jury przechodziła do kolejnych odcinków. Wszystko za sprawą fanów, którzy kibicowali "Królowej życia". Niestety parę dni przed kolejnym odcinkiem show Kaźmierska przekazała smutną informację, która zaniepokoiła jej obserwatorów.

Roksana Węgiel właśnie opublikowała nowe InstaStories. Wszytko przez smutek, którego nie ukrywa. Chodzi o to, co niedawno się stało, czyli zrezygnowanie przez Dagmarę Kaźmierską z udziału w "Tańcu z Gwiazdami".

Robaczki, przychodzę do was z bardzo smutną wiadomością, przynajmniej dla mnie. Muszę zrezygnować z programu 'Taniec z Gwiazdami'. Nie mogę już dla was tańczyć, nie mogę już was rozweselać swoim tupaniem kopytkiem. Niestety, z tym żebrem jest tak ogromny problem. Conan mnie wczoraj podniósł, bo mieliśmy razem tańczyć, ale nie dało rady

- wyjawiła w nagraniu na social mediach Dagmara Kaźmierska.