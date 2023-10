3 z 7

Najdroższe domy polskich gwiazd - boho apartamenty Julii Wieniawy

Julia Wieniawa już od jakiegoś czasu inwestuje w nieruchomości, jej najnowszy, dwupoziomowy apartament na Żoliborzu jest trzecim mieszkaniem, którego Wieniawa jest właścicielką. Aktorka może się pochwalić m.in. zapierającą dech beżową kuchnią ze złotym okapem za ponad 4 tys. złotych, dziewczęcą łazienką w stylu retro, prywatną siłownią, ogromną garderobą, czy olbrzymim salonem z wyjątkowo wysokim sufetem.

Co więcej, do wartego 2 mln złotych apartamentu na Żoliborzu przynależy również wielki taras, który zaaranżował Marcin Tyszka. Juror polskiej wersji "Top Model" postawił na egzotyczne rośliny, tworzące bajkowy, balijski klimat. Podobne kwiaty znalazły się również w mieszkaniu. By dodatkowo podkreślić egzotykę i zamiłowanie do natury, Julia postawiła na meble i dodatki w modnym stylu boho.

Zobacz także: Julia Wieniawa pokazała, jak wygląda kuchnia w jej nowym apartamencie! Ogromny złoty okap robi wrażenie