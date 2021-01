Julia Wieniawa pokazała, jak wygląda kuchnia w jej nowym apartamencie! Ogromny złoty okap robi wrażenie

Julia Wieniawa podczas relacji na InstaStories pokazała, jak jej partner przygotowuje kolację, a przy okazji pochwaliła się piękną kuchnią w nowym apartamencie. Młoda gwiazda zaledwie kilka dni temu przeprowadziła się do luksusowego mieszkania, które według medialnych doniesień kosztowało aż dwa miliony złotych! Spójrzcie tylko, jak urządziła swoją kuchnię!

Stylowa kuchnia Julii Wieniawy

Chociaż Julia Wieniawa ma dopiero 22 lata to już należy do grona najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Młoda aktorka nie narzeka na brak pracy dzięki czemu do tej pory kupiła już kilka mieszkań. Kilka miesięcy temu okazało się, że Julia Wieniawa zafundowała sobie nowy apartament na warszawskim Żoliborzu. Aktorka zamieszkała w tym tygodniu przeprowadziła się do swojego gniazdka i dziś możemy zobaczyć, jak prezentuje się jej kuchnia!

Julia Wieniawa podczas relacji na InstaStories pokazała, jak jej partner, Nikodem Rozbicki, gotuje kolację w stylowej kuchni aktorki. Okazuje się, że gwiazda zdecydowała się na delikatne, beżowe meble, jasne blaty i złote dodatki. Ogromne wrażenie robi duży złoty okap nad wyspą.

Spójrzcie sami, jak Julia Wieniawa urządziła kuchnię w nowym mieszkaniu!

Przypominamy, że ostatnio fani mogli zobaczyć, jak prezentuje się również garderoba aktorki.

Julia Wieniawa pokazała swoją kuchnię.

Instagram

Aktorka kilka dni temu przeprowadziła się do swojego gniazdka.