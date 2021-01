Tak mieszka Maffashion! Największe wrażenie zrobił na nas pokoik jej synka

Zastanawialiście się, jak mieszka jedna z największych blogerek modowych w Polsce, Maffashion? My również zadawaliśmy sobie to pytanie, dlatego postanowiliśmy przejrzeć jej profil na Instagramie w poszukiwaniu zdjęć, na których widać jak najwięcej domu Maffashion. Blogerka modowa uwielbia w modzie eksperymentować, jednak we własnym mieszkaniu stawia na funkcjonalność, sprawdzoną klasykę i minimalizm.

Maffashion w ostatnim czasie spędza w swoich czterech kątach bardzo dużo czasu - wszystko za sprawą jej synka Bastiana (Kontrowersje wokół imienia syna Maffashion), który przyszedł na świat we wrześniu 2020 roku. Zobaczcie zatem jak wygląda jej mieszkanie!

Minimalizm górą!

Tak wygląda korytarz w domu Maffashion. Już na samym wejściu doskonale widzimy, że stylistyka domu utrzymana jest w szarościach i bieli. Minimalistycznie, ale przytulnie jednocześnie!

Salon Maffashion

A tak wygląda salon Maffashion. Biele i szarości znów rządzą! W połączeniu z klasyczną brązową podłogą w starym stylu wszystko współgra.

Pokoik dziecięcy - spokojnie i z klasą

Bardzo ciekawym miejscem w mieszkaniu Maffashion jest pokoik dziecięcy. O dziwo, utrzymany jest on również w szarej kolorystyce. Szary to neutralny i uspokajający kolor nawet dla dziecka. Maffashion postawiła na szare ściany oraz szare dodatki. W pokoju jej synka znalazły miejsce kocyki polskiej marki MAYLILY. Wszystko pasuje do siebie idealnie!

Sypialnia Maffashion to oaza spokoju i klasy

Nasze serce skradła zdecydowanie sypialnia Maffashion. Rządzi w niej uspokajająca i bardzo klasyczna biel. Chcielibyśmy zasnąć w takim łóżku!

Łazienka - pudrowy róż gra główną rolę!

Na koniec zostawiliśmy łazienkę. Czy jest utrzymana w tej samej stylistyce jak reszta mieszkania? Odpowiedź brzmi: Oczywiście, że tak! Ściany w kolorze pudrowego różu połączone z bielą i czernią to miks idealny. Też tak sądzicie?