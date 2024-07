„Discopoland” to nowa seria muzyczno-dokumentalna, opowiadająca o fenomenie muzyki disco polo, o jej odbiorcach, twórcach i o tym, co sprawia, że gatunek ten cieszy się w Polsce nieustającą popularnością. Co za nią stoi? Czy prawdą jest to, że w dużych miastach nie słucha się disco polo? Kim są wykonawcy i fani tego gatunku? Co ich łączy? Gdzie się spotykają, czym żyją, jakie mają upodobania, światopogląd, problemy…?

W pierwszym odcinku poznamy Patrycję, Damiana i ochroniarza „Maziego”. Patrycja i Damian to prywatnie fani disco polo. Patrycja na co dzień pracuje jako manikiurzystka, Damian jest stylistą fryzur, który właśnie otworzył swój salon fryzjerski, a „Mazi” to ochroniarz z klubu Explosion. Drogi naszych wszystkich bohaterów splatają się w jednym miejscu, czyli w klubie Explosion w Warszawie. Gwiazdą odcinka będzie zespół Mejk i urocza wokalistka - Elwira.

Zobaczcie ZWIASTUN pierwszego odcinka!

Premierowe odcinki „Discopoland” będzie można śledzić już od 23 kwietnia, w kolejne niedziele o godz. 22:15, na antenie TVP2.

Będziecie oglądać?

Czym naprawdę jest disco polo?

