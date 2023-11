Agata Rubik jest drugą gwiazdą, która pozbyła się kilogramów dzięki diecie dr Dąbrowskiej. Swoje zmagania opisała na Instagramie i przyznała, że w ciągu 4 tygodni schudła 7 kg.

Wracam do gry! Po całkowicie leniwych wakacjach, fatalnej diecie w trakcie i w końcu po 4. tygodniowym poście oczyszczającym dr Dąbrowskiej moja dzienna rutyna pomału się stabilizuje. Pytacie jak moje samopoczucie i efekty po diecie warzywno- owocowej. To był mój trzeci raz, pierwszy tak długi. Za każdym razem jestem z siebie bardzo zadowolona, że udało mi się wytrwać! Kto przez to przechodził, wie o czym piszę. Łatwo nie jest, post warzywno- owocowy to czas absolutnie bezkompromisowy. Albo trzymasz się sztywno określonych zasad i później czerpiesz korzyści, albo to nie ma sensu. Podsumowując- czuję się bardzo dobrze, zrzuciłam 7 kg (wstyd się przyznać, ale beztroskie wakacje kosztowały mnie 8kg) i znowu mam dużo energii i chęci do działania! To co, kto tak jak ja zacznie ten dzień od treningu? ???????????? #postdrdabrowskiej #oczyszczanie #detox #fit #trening - napisała Agata Rubik.