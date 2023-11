A czy operacja nie jest pójściem na łatwiznę? Próbowałeś wcześniej diet zanim się na nią zdecydowałeś?

Jasne, że próbowałem miliona diet, na własną rękę różnych sportów, ćwiczeń, ale u mnie to nie skutkowało. A operacja zmusza cię do tego, żeby zdać sobie sprawę ze skali problemu. I jest ostatecznością. Jak się ją zaprzepaści to już nic nie pomoże. Wtedy dopiero przy tylu wyrzeczeniach ludzie spinają cztery litery i zmieniają całe swoje życie, a przede wszystkim podejście do jedzenia. Mogę zapewnić jedno, po operacji, jak już przyzwyczaisz się do tych małych ilości i do tego czego ci nie wolno, to przestaje ci tego brakować.

Ci co mówią, że to pójście na łatwiznę nie wiedzą, jaka to jest ciężka decyzja i co trzeba przejść, żeby ją przeprowadzić.

Kiedy decydujesz się na operację, musisz iść do specjalisty, który zakwalifikuje cię do niej. Musisz dostać opinię od psychologa, dietetyczki, że rokujesz, że jesteś w stanie sobie z tym poradzić. Kolejne to badania w szpitalu: kardiolog, gastrolog, wszyscy lekarze jacy przychodzą do głowy, objętość płuc, gastroskopie, 3 dni badań non-stop. Wszyscy myślą, że to jest ot tak - zrobił sobie operację i schudł. To jest taka sama praca nad sobą jak przy zwykłym odchudzaniu.