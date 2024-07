Właśnie startuje 72. Festiwal Filmowy w Wenecji. W jury tegorocznego festiwalu zasiądzie m.in. niemiecka aktorka Diane Kruger, znana choćby ze świetnej roli w filmie „Bękarty wojny’’.

Piękna aktorka przyleciała do Włoch dzień przed rozpoczęciem imprezy. Fani zobaczyli ją w niesamowitym, biało-czarnym zestawie (body i spódnica) z motywem roślinnym oraz wstawkami z czarnej siatki. Kreacja pochodzi z kolekcji Thakoon - Resort 2016. By dodać nonszalancji Diane dobrała do zestawu kapelusz z dużym rondem marki Janessa Leone, okrągłe okulary Komono, torbę Chanel oraz brązowe sandały.

My jesteśmy zachwyceni - nie możemy się już doczekać, by zobaczyć Kruger na czerwonym dywanie!

