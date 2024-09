Niewkluczone, że ostatnio tak głośno o Demi Moore było w latach 90., gdy ikona Hollywood występowała w takich filmach jak „Uwierz w ducha”, „Motywy zbrodni”, „Niemoralna propozycja” czy „Striptiz”. 20 września br. do kin wchodzi „Substancja”. Moore zagrała główną rolę w głośnej produkcji francuskiej reżyserki Coralie Fargeat, która zgarnęła Złotą Palmę na tegorocznym festiwalu w Cannes. Krytycy zachwycają się kreacją aktorki, która zmierzyła się z własną legendą. Na premierze Demi Moore pojawiła się z trzema córkami. Gwiazda ma za sobą wstrząsające doświadczenia. Przeszła bolesne rozstania i walczyła z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, operacji plastycznych oraz zaburzeniem odżywiania. W autobiografii ujawniła, że przed 50. urodzinami próbowała popełnić samobójstwo.

Reklama

Demi Moore błyszczy na premierze filmu z trzema córkami

W poniedziałek, 16 września Demi Moore pojawiła się na premierze horroru „Substancja”, który może być jednym z najgłośniejszych filmów tego roku. Krytycy już odnotowali wielki powrót ikony Hollywood. Aktorka nie przyszła sama na premierę filmową. Towarzyszyły jej trzy córki: 36-letnia Rumer, 33-letnia Scout i 30-letnia Tallulah. Cała czwórka wywołała zachwyt w mediach. Warto przypomnieć, że dziewczyny są owocem małżeństwa Moore i Bruce’a Willisa. Choć para rozstała się w 2000 roku, nadal utrzymuje bliskie relacje, a była żona i córki wspierają aktora, który zmaga się z demencją i w 2022 zakończył karierę w związku z problemami zdrowotnymi.

Choć Demi Moore niemal co roku pojawia się w filmie lub serialu, przez ostatnie lata grała małe role, które nie zwracały większej uwagi widzów oraz krytyków. Dzięki „Substancji” 61-letnia aktorka wróciła na szczyt. Kiedyś była jedną z najlepiej opłacanych gwiazd w Hollywood. Później jednak usunęła się w cień. O swoich traumach, nieudanych związkach i uzależnieniach opowiedziała we wstrząsającej autobiografii, która ukazała się w 2020 roku.

Demi Moore z córkami Rex Features/East News

Historia upadku Demi Moore

W latach 90. Demi Moore była najbardziej pożądaną i cenioną aktorką w Hollywood. Widzowie pokochali „Uwierz w ducha”, a za rolę w „Striptizie” zgarnęła ponad 12 milionów dolarów. Gwiazda z czasem zaczęła też wywoływać kontrowersje. Szczególnie głośno było o okładce „Vanity Fair” i słynnej sesji zdjęciowej we współpracy z Annie Leibovitz. Moore pozowała nago, była już prawie w ósmym miesiącu ciąży.

Później jednak jej kariera zaczęła zmierzać w innym kierunku. Aktorka grała w coraz gorszych filmach, a media rozpisywały się głównie o jej romansach i operacjach plastycznych. Okazało się, że życie ikony Hollywood wcale nie było usłane różami. Dopiero w 2020 roku ujawniła, jak wiele cierpienia doświadczyła przez lata. Z autobiografii „Inside Out” dowiedzieliśmy się, że przed 50. urodzinami chciała popełnić samobójstwo. Marzenie o branży filmowej, którym żyła od dziecka, okazało się rozczarowaniem. Tak jak jej związki.

Zobacz także

Miałam prawie pięćdziesiąt lat. Mąż, o którym myślałam, że jest miłością mojego życia, zdradził mnie. Moje dzieci nie odzywały się do mnie. Żadnych SMS-ów. Ich ojciec – przyjaciel, na którego liczyłam od lat – zniknął z mojego życia. Kariera, o którą walczyłam, odkąd jako szesnastolatka wyprowadziłam się z mieszkania matki, utknęła w martwym punkcie. Nawet zdrowie mnie opuściło. Głowa bolała mnie tak, że ślepłam. Zastanawiałam się: Czy to jest życie? Chciałam ze sobą skończyć. Wciągnęłam podtlenek azotu i leżąc na kanapie w moim salonie wzięłam jakieś syntetyczne świństwo, które nazywało się odpowiednio Diabolo. Potem pamiętam, że wszystko się rozmazało. Widziałam siebie z góry. Uniosłam się z ciała, wokół wirowały kolory. Mogłam zostawić wstyd i ból swojego życia – pisze w autobiografii.

Demi Moore wspomina, że matka sprzedała ją za 500 dolarów, gdy miała 15 lat. Val Dumas zaczął odbierać ją ze szkoły, zabierać na lunch i do swojego domu w Los Angeles. Początkowo wmawiała sobie, że mężczyzna jest przyjacielem rodziny. Aż do momentu, w którym ją zgwałcił. Matka aktorki dawała mu klucze do mieszkania i pożyczała od niego pieniądze. Moore przez lata próbowała tłumić sobie traumę z dzieciństwa.

Urodzona w małym mieście Roswell w Nowym Meksyku długo nie znała biologicznego ojca, który zniknął, zanim się urodziła. Jej matka związała się z Dannym Guynesem, alkoholikiem i hazardzistą. Wychowywała się w domu, w którym często dochodziło do imprez i awantur. Przeprowadzała się około 40 razy. Jako 12-latka była świadkiem próby samobójczej mamy, która po jednej z kłótni z mężem wzięła garść tabletek nasennych. Wielokrotnie musiała ratować jej życie.

Nic dziwnego, że Demi Moore nie umiała zbudować stabilnych relacji i szukała ukojenia w używkach. Poczucie własnej wartości uzależniała od innych. Z pierwszym chłopakiem zamieszkała, gdy miała 16 lat. Gitarzysta Tom Duston był już przed trzydziestką. Związek szybko się rozpadł, a aktorka związała się z charyzmatycznym muzykiem popularnego zespołu The Kats. Freddy Moore został jej pierwszym mężem. Wyszła za niego jako 19-latka. Wcześniej ojciec ikony Hollywood popełnił samobójstwo.

Do show-biznesu weszła dzięki nagim zdjęciom, które kupowały japońskie magazynu. Początkowo oszukiwała agentów, że jest pełnoletnia. Jej zdjęcia dla „Oui” kupił „Playboy”. Widziała, że media zachwycają się jej urodą. W 1984 roku dołączyła do obsady filmu „Wielkie uczucie” i miała romans z partnerującym jej Jonem Cryerem. Rok później rozwiodła się z Freddym. W tym czasie też zaczęła brać kokainę.

Demi Moore i Bruce Willis: przyjaźń na zawsze

Po namiętnym, trwającym cztery miesiące romansie Demi Moore i Bruce Willis pobrali się w 1987 roku. Dynamiczny związek aktorów zmienił się w stabilne małżeństwo, a to przerodziło się w rodzinę, ponieważ aktorka szybko zaszła w ciążę. Para doczekała się trzech córek. Jednak gwiazdy nie chciały zrezygnować ze swoich karier w imię rodzinnego życia. Oboje byli na szczycie. Moore zgarnęła 12 milionów za rolę w „Striptizie”. Willis na „Szklanej pułapce” zarobił 20 milionów.

Małżeństwo nie przetrwało tego tempa. Aktorzy rzadko się widzieli, większość czasu spędzali w podróży i na planach zdjęciowych. Po trzynastu latach rozstali się w 2000 roku. Moore i Willis jednak do dziś pozostają przyjaciółmi. Ikona Hollywood regularnie odwiedza byłego męża, który zmaga się z demencją. Niestety po rozwodzie życie gwiazdy zmieniło się w koszmar.

Ashton Kutcher, czyli wielka toksyczna miłość Demi Moore

Media rozpisywały się o romansach Demi Moore z Leonardo DiCaprio, Bradem Pittem, wokalistą Red Hot Chilli Peppers Anthonym Kiedisem, Colinem Farrellem, partnerem biznesowym Madonny, Gay’em Osearym czy instruktorem wschodnich sztuk walk Oliverem Whitcombem. Później pojawiła się wielka miłość, którą aktorka traktowała jako „drugą szansę od losu”. Mowa o młodszym o 16 lat Ashtonie Kutcherze. Para wzięła dyskretny ślub w domu w Beverly Hills w 2005 roku. Gwiazdy spodziewały się dziecka i wybrała już imię dziewczynce. Niestety Moore poroniła w szóstym miesiącu ciąży.

Choć była nieszczęśliwa, zgodziła się na otwarty związek i tolerowała kochanki męża. Rzuciła się w wir używek. Alkohol i kokaina stały się jej codziennością. Córki oglądały, jak traci przytomność i nie poznawały już swojej matki. W 2011 roku jej związek z młodszym aktorem przeszedł do historii. Dwa lata później wzięła kolejny rozwód. Czuła, że skończyła na dnie, podczas gdy Kutcher związał się z Milą Kunis i został ojcem dwójki dzieci.

To czas, w którym Moore wycofała się z show-biznesu. Zaczęła grać małe, nic nieznaczące role. Media interesowały się wyłącznie jej kolejnymi operacjami plastycznymi. W 2020 roku postanowiła rozliczyć się w własnym życiem i wydała poruszającą autobiografię, w której opowiedziała o bolesnej drodze.

Podążałam ścieżką samozniszczenia i bez względu na to, jaki sukces osiągnęłam, nigdy nie czułam się wystarczająco dobrze ze sobą – mówiła.

Drugie życie Demi Moore

Obecnie kariera Demi Moore przechodzi renesans. Po brawurowej roli w „Substancji” znów mówi się przede wszystkim o talencie aktorki. Wygląda na to, że odnalazła spokój. W 2022 roku pojawiły się doniesienia o jej nowym partnerze. Według amerykańskiej prasy Moore zaczęła spotykać się z Danielem Hummem. Para pokazała się razem na French Open. Wybranek ikony Hollywood to szwajcarski szef kuchni i restaurator, który pierwszą gwiazdkę Michelin zdobył w wieku 24 lat. Od 2003 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych.

Jednak później mówiło się o kolejnych romansach Demi Moore. Wśród jej potencjalnych wybranków wymieniano znacznie młodszych Seana Fridaya oraz Joe Jonasa. Celebrytka nie odnosi się do plotek na temat swojego życia osobistego.

Reklama

Zobacz także: Demi Moore ujawniła, jak się czuje Bruce Willis. Aktor ma demencję

Demi Moore Everett Collection/East News