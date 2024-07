Demi Moore i Ashton Kutcher jednak nie dali sobie ostatniej szansy. I chociaż w mediach pojawiła się informacja o kolejnych próbach ratowania ich związku, to aktorska para postanowiła zakończyć swoje małżeństwo. Demi zdecydowała się odejść od niewiernego męża!

- Z wielkim smutkiem i ciężkim sercem podjęłam decyzję, by zakończyć moje sześcioletnie małżeństwo z Ashtonem. Jako kobieta, matka i żona uważam, że pewne wartości i przysięgi są święte- napisała w oficjalnym oświadczeniu Demi Moore.

Aktorka najwyraźniej nie wybaczyła Kutcherowi zdrad i imprezowego stylu żucia, o którym wciąż piszą media.

Małżeństwo Demi i Ashtona przez wiele osób było uznawane za doskonałe. Sielanka aktorskiej pary trwała sześć lat i zakończyła się prawie trzy miesiące temu, kiedy jedna z kochanek Ashtona opowiedziała o ich romansie.

- Małżeństwo to jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu i niestety czasem kończy się klęską- napisał na Twitterze Ashton Kutcher.

