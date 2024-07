Kreacje Edyty Górniak, w których pojawia się na branżowych imprezach za każdym razem są szeroko komentowane w internecie, a także w rubrykach modowych ekspertów w kolorowych tygodnikach. Ostatnio sporo emocji wzbudziła stylizacja gwiazdy z gali Miss Polonia 2012. Wokalistka podczas imprezy przebierała się aż 4 razy, a jednym z jej looków był spięty klamrą do włosów koc z Ikei. Przypomnijmy: 4 stylizacje Górniak na gali Miss Polonia. Która najlepsza?

Na łamach "Grazii" modowy wybór Górniak postanowił skrytykować Dawid Woliński. Projektant nie rozumie, co kierowało diwą, aby tak się ubrać i zapozować na ściance.

- Skąd taki pomysł?! Czy to ręcznik, dywanik łazienkowy, czy pled? Na niektóre okazje kreacje mogą być szokujące. Dobrze, jeśli suknia wywołuje czasem wiele skojarzeń, ale nie takich! - komentuje Woliński.

W stylizacji Edyty projektant znajduje jeden plus, którym są buty. Górniak miała wtedy na nogach złote, ćwiekowane Louboutiny za 13 tysięcy złotych, na co również my zwróciliśmy uwagę jako pierwsi. Przypomnijmy: Górniak wydała fortunę na szpilki!

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tego, że Edyta Górniak od czasu do czasu lubi w inteligentny sposób zakpić sobie z mediów i na przekór modowym krytykom bawić się modą. Takie sytuacje pokazują, że gwiazda ma dystans do siebie i show-biznesu.

