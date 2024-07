Nowe fakty w sprawie Dariusza Michalczewskiego! W środę znany pięściarz został zatrzymany przez policję po tym, jak jego żona Barbara powiadomiła funkcjonariuszy o przemocy domowej i znęcaniu fizycznym i psychicznym, które ma trwać od 2009 roku. W trakcie wizyty policji w domu Michalczewskiego znaleziono również 0,3 grama białego proszku. Sam sportowiec stwierdził, że to kokaina. Dariusz spędził noc na izbie zatrzymań. Jak teraz wygląda sytuacja?

Portal trojmiasto.wyborcza.pl podaje nowe informacje na temat zatrzymania Dariusza Michalczewskiego. Jego adwokat zapewnia, że na razie bokserowi nie postawiono żadnych zarzutów:

Co z żoną, która zgłosiła sprawę na policję?

Pani Barbara stoi murem za swoim mężem, bardzo go wspiera, nie ma mowy o żadnej przemocy. To emocje, teraz tych słów żałuje. [...] Pani Barbara nie złożyła dotąd oficjalnego zawiadomienia i nie ma nawet takiego zamiaru. Dlaczego? Bo nie ma powodu, ani przyczyny, dla których powinna to zrobić. Tak to już jest, że w nerwach mówimy różne rzeczy, a potem tego żałujemy. - cytuje Rochowicza trojmiasto.wyborcza.pl.