Daniel Radcliffe już chyba zawsze będzie się kojarzył z rolą małego czarodzieja Harry'ego Pottera. Kultowa saga przyniosła mu ogromną popularność, ale i presję, z którą nie zawsze radził. W jednym z wywiadów wyznał, że mogło się to dla niego źle skończyć. Przypomnijmy: Aktor z "Harry'ego Pottera" był alkoholikiem

Młody aktor angażuje się w kolejne produkcje filmowe, niektóre bardzo kontrowersyjne. Wszystko po to, aby na dobre zerwać z wizerunkiem idola nastolatek znanym z "Harry'ego Pottera". Obecnie Daniel bierze udział w zdjęciach do ekranizacji powieści o... Frankensteinie. Gra w niej asystenta tytułowej postaci, a ten ma w oryginale włosy do ramion.

Radcliffe nie był w stanie w tak krótkim czasie zapuścić swoich włosów, skorzystał więc z dobrodziejstw fryzjerswta i doczepiono mu bujną czuprynę. W nowej fryzurze pojawił się ostatnio w talk show Grahama Nortona i trzeba przyznać, że nie jest to najbardziej twarzowy wybór. Ale czego nie robi się dla roli!

Tak Daniel Radcliffe prezentuje się w długich włosach. Pasują mu?

