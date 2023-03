Daniel Radcliffe po raz pierwszy zostanie ojcem! Zobaczcie piękną partnerkę aktora [ZDJĘCIA]

Nie żyje Robbie Coltrane. Aktor ogromną popularność zdobył dzięki roli Hagrida w filmach o Harrym Potterze. Gwiazdor zmarł 14 października w szpitalu niedaleko swojego domu w Szkocji. Smutną wiadomość o śmierci aktora podał też stacja BBC. Robbie Coltrane nie żyje. Odtwórca słynnego Hagrida miał 72 lata! Robbie Coltrane był brytyjskim aktorem znanym na całym świecie za sprawą roli Hagrida w filmach z serii "Harry Potter" oraz produkcjach o agencie 007, takich jak: "GoldenEye" i "Świat to za mało". Gwiazdor przez wiele lat był związany z Rhoną Gemmell, z którą miał dwójkę dzieci, a w 2003 roku para rozstała się. Najbliższa rodzina po śmierci aktora zdecydowała się podziękować za opiekę personelowi szpitala Forth Valley Royal Hospital w Larbert, a agent Robbie'go Coltrane'a napisał wyjątkowe wspomnienie o aktorze: Ja osobiście zapamiętam go jako niezmiennie lojalnego klienta. Poza tym, że był wspaniałym aktorem, był inteligentny, genialnie dowcipny i po 40 latach bycia dumnym z tego, że jestem jego agentem, będę za nim tęsknił. - napisał agent aktora, która poinformowała o jego śmierci. ‘Harry Potter’ Star Robbie Coltrane, Who Played Hagrid, Dies At 72 https://t.co/kBVjDA9i9o — Celebrity Detective (@celeb_detective) October 14, 2022 Zobacz także: Coolio nie żyje. Autor wielkiego hitu "Gangsta's Paradise" miał 59 lat Robbie Coltrane urodził się 30 marca 1950, a tak naprawdę nazywał się Anthony Robert McMillan OBE. Aktor realizował się również jako komik i był uwielbiany przez publiczność w każdym wieku. Lamentablemente Robbie Coltrane, actor británico reconocido por interpretar a Hagrid en la saga de 'Harry Potter', ha muerto a los 72...