Prawdziwe imię i nazwisko: Daniel Wroughton Craig



Data urodzenia: 2 marca 1968 r

Znak zodiaku: Ryby

Zawód: aktor



Daniel Craid od najmłodszych lat był zafascynowany teatrem. Sam zresztą występował w szkolnych przedstawieniach. Ukończył prestiżową brytyjską Guildhall School of Music and Drama przy Barbican i dołączył do Royal Shakespeare Company.

Reklama

Przygodę z dużym ekranem Daniel Craig rozpoczął od niewielkiej rólki w dramacie "Zew wolności" w 1992 roku. Za rolę George'a Dyera w filmie "Miłość to diabeł: Szkic do portretu Francisa Bacona" (1998) otrzymał nagrodę Najlepszego Wykonawcy Brytyjskiego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Edynburgu, a za rolę schizofrenika Raya w "Some Voices" (2000) dostał British Independent Film Award.

Sławę przyniósł mu dopiero występ u boku Angeliny Jolie w filmie "Lara Croft: Tomb Raider". Jego talent docenił sam Steven Spielberg obsadzając go w swoim dramacie "Monachium".

Reklama

Ale największe rzesze fanów i przeciwników zdobył wcielając się w postać legendarnego agenta Jamesa Bonda w filmach "Casino Royale" i "Quantum of Solace". To pierwszy w historii agent 007 o blond włosach!