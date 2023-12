W pierwszym odcinku show Dagmary Kaźmierskiej zasłynął Daniel. W programie "Dagmara szuka męża" dał się poznać jako trener personalny z... gładszą nogą, niż noga samej "Królowej życia". Teraz sam zainteresowany zabrał głos w sprawie. Co miał do powiedzenia? Koniecznie sprawdźcie!

Nie da się ukryć, że pomimo upływu czasu Dagmara Kaźmierska wciąż jest na językach fanów. Wszystko przez to, że "Królowa życia" nie przestaje zaskakiwać. Jakiś czas temu ta postanowiła odejść z kontrowersyjnego programu TTV, wówczas widzowie obawiali się, że ich ulubienica zniknie z ekranu. Tak się jednak nie stało, szybko wyszło na jaw, że Królowa Dagmara Kaźmierska ma swój program, w którym będzie poszukiwać męża!

Pierwszy odcinek show wzbudził spore kontrowersje. Wszystko przez to, że poznaliśmy pierwszego kandydata Dagmary w programie "Dagmara szuka męża". Tym okazał się trener personalny Daniel, który zasłynął na wizji z... gładkiej, ogolonej nogi, obok której Dagmara Kaźmierska nie przeszła obojętnie. Teraz sam zainteresowany zabrał głos w sprawie, nawiązując... oczywiście do ogolonej nogi i swojego wyglądu!

Hej hej, tak to ja Daniel, gładka noga... jako sportowiec to robiłem i nadal robię, bo tak lubię... dbam o siebie... I robię, co chcę i jest mi z tym dobrze... bardzo fajnie się bawiłem na spotkaniu i sam jestem ciekaw, jak zostało to zmontowane... miłego oglądania

Kandydat Dagmary Kaźmierskiej opublikował także u siebie na profilu wpis, dotyczący show:

To był super dzień...Poznałem @queen_of_life_77 @conanbestia @jacek_wojcik_official - każda z osób inna, ale naprawdę jak się dobiorą w całość, to jest moc... I to nie tylko na ekranie... poza kamera równieżP.s. nie wiem, o co chodzi, ale kiedyś w innym programie była nieogolona noga w tym ogolona... Co mnie ta noga prześladuje...

skwitował.