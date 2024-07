Edyta Górniak i Justyna Steczkowska mają konflikt? Już jakiś czas temu pojawiały się plotki, że gwiazdy nie przepadają za sobą, a wypowiedzi obu pań, po odejściu Justyny Steczkowskiej z programu "The Voice of Poland" dają do myślenia... Przypomnijmy, że jesienią muzyczne show wraca do ramówki Telewizji Polskiej, jednak Steczkowska nie weźmie w nim udziału. Jej miejsce zajmie powracająca do programu Maria Sadowska. Zobacz też: Maria Sadowska o uczestnikach "The Voice of Poland": Nie zazdroszczę im

Edyta Górniak została zapytana przez "Super Express", czy żałuje, że Justyna opuściła show. Jej odpowiedź była zaskakująca:

Nie! Ja się staram wybierać w życiu relacje czyste. Jestem przeciwnikiem intryg, bójek, staram się nie dokuczać nikomu, czasem mogę palnąć jakąś głupotę, ale raczej z natury nie jestem złośliwa i nie czerpię siły z radości, że komuś zrobię przykrość - powiedziała diwa.

O ustosunkowanie się do słów Edyty poproszono także Justynę, lecz nie chciała zabrać głosu w tej sprawie. Wypowiedzi na łamach tabloidu udzielił jedynie anonimowy informator z otoczenia gwiazdy:

Justyna zachowa klasę do końca i się nigdy nie wypowie w sprawie Pani Edyty. Tyle co mogę powiedzieć to to, że Justyna mogłaby się uczyć intryg od Pani Edyty Górniak.

Myślicie, że Górniak jej odpowie? Będzie wojna na słowa?

