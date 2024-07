Według tego, co wczoraj można było przeczytać w „Super Expressie”, podobno to dziennikarka Dorota Szelągowska miałaby zastąpić Małgorzatę Rozenek w programie „Piekielny hotel”. Powód? Prowadzi w TVN Style program „Dorota was urządzi”, więc ma pojęcie o remontach i hotelach.

A na Domo+ prowadziła też program o najciekawszych hotelach w Polsce. Jednak w stacji TVN nikt nie słyszał o tym, żeby Szelągowska miała zastąpić Małgosię Rozenek.

Na jesień „Piekielny hotel” spada z ramówki. I jeszcze nie wiadomo, czy TVN zdecyduje się odgrzać format na wiosnę przyszłego roku. Nikt nie słyszał, żeby Dorota Szelągowska była brana pod uwagę do programu w głównej stacji TVN, jeśli już to bardziej ktoś taki jak Magda Gessler – słyszymy od osoby pracującej w TVN.

Jak myślicie, czy TVN powinien jeszcze raz spróbować i zrobić drugi sezon „Piekielnego hotelu” tyle że z nową prowadzącą?