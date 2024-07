Czy Agnieszka Szulim pobiła Dodę pejczem?

Są nowe fakty w sprawie słynnego "pobicia w toalecie", której bohaterkami są Doda i Agnieszka Szulim! Według doniesień "Super Expressu" teraz Doda twierdzi, że została pobita przez prezenterkę w czasie słynnej afery w Chorzowie. Jaki będzie finał tej sprawy?

Jak do tej pory, sprawa wydała się być jasna. Po bójce w toalecie Agnieszka Szulim zamieściła w Internecie zdjęcia twarzy ze śladami pobić, po czym założyła Dodzie sprawę w sądzie. Okazuje się jednak, że również Doda zamierza dochodzić swoich praw. Piosenkarka twierdzi, że miała zostać pobita przez Agnieszką Szulim... pejczem! W wyniku tego zdarzenia Doda miała stracić cały paznokieć. Doniesienia tabloidu potwierdził adwokat wokalistki:

Kiedy pani Agnieszka Badziak (nazwisko Szulim po mężu - przyp. red.) skierowała prywatny akt oskarżenia przeciwko pani Rabczewskiej o naruszenie nietykalności ciała (ma pretensje o spryskanie pistoletem na wodę), zostało złożone zawiadomienie o przestępstwie na policję i do prokuratury w Chorzowie przez panią Rabczewską. Prowadzono dochodzenie zgodnie z art. 157 paragraf 1, czyli uszkodzenie ciała. Pani Rabczewska miała wyrwany cały paznokieć razem z macierzą - powiedział "Super Expressowi" Sergiusz Doniecki.

Doda wykonała obdukcję, która ma potwierdzać jej wersję sprawy. Co z o obdukcją Agnieszki Szulim?:

Pani Dorota zrobiła obdukcję, której Agnieszka Badziak nie zrobiła, bo nie miała co robić, gdyż ona nie miała obrażeń. Te zdjęcia w internecie my kwestionujemy. Nie ma oryginalnego nośnika, na którym te zdjęcia zostały pierwotnie wykonane. Nie ma nośnika, więc trudno stwierdzić, czy nie jest kolorowane, przerabiane, strona nie chce dać tego do sądu - potwierdza adwokat Dody.