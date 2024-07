Córka Martyny Wojciechowskiej pójdzie w ślady córki Anny Przybylskiej i również zostanie modelką? Dziennikarka w rozmowie z Party.pl opowiedziała o swojej ślicznej córeczce, Marysi, która jak się okazuje wcale nie marzy o karierze w show-biznesie. Prowadząca program "Kobieta na krańcu świata" przyznaje, że Marysia odziedziczyła urodę po swoim tacie, jednak nie wygląd zewnętrzny jest dla niej najważniejszy.

Jaka jest córeczka Martyny Wojciechowskiej?

Zobacz także: Córka Anny Przybylskiej w reklamie popularnej marki odzieżowej! Czy Oliwia jest podobna do mamy?

Marysia jest w sensie urody i wyglądu zewnętrznego, jest zupełnie inna niż ja. Jest podobna do swojego taty i rzeczywiście uważam, że jest śliczną dziewczyną, ale tak jak kiedyś powiedziała, kiedy dziadek zachwycał się "Marysiu ty jesteś taka śliczna"- ona powiedziała "dziadku ja nie chcę być piękna, ja chcę być mądra". I to jest w niej najpiękniejsze, że ona ma w sobie też taką ciekawość, ciekawość świata, otwartość. wdzięk, pięknie się uśmiecha i jest po prostu mądrą dziewczyną. Póki co, nie jest zainteresowana ani pozowaniem do zdjęć, ani pracą przed kamerą.