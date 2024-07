Na poniedziałkowym pokazie kolekcji Macieja Sieradzkiego dostrzegłyśmy córkę Magdy Gessler, Larę, która po raz pierwszy pojawiła się na salonach bez mamy. Jak wyglądała?

Lara jest trzecim dzieckiem najpopularniejszej restauratorki w Polsce. 26-latka dopiero od niedawna zaczęła świadomie wykorzystywać swój wizerunek i sławne nazwisko. Przez wiele lat miała żal do matki o to, że ta podchodzila do życia nazbyt ekscentrycznie. Lara oraz jej brat, Tadeusz, nigdy nie mieli "normalnego" domu. Restauratorka prowadziła podróżnicze życie, uwielbiała męskie towarzystwo i adorowanie jej osoby ze strony coraz to młodszych partnerów... Córka nie ma zamiaru iść w jej ślady.

Lara Gessler chodzi swoimi drogami

Jak twierdzi Magda Gessler, zawsze łączyła ją z córką specyficzna więź, która dopiero kilka lat temu przerodzila się w przyjaźń. Mimo że są bardzo do siebie podobne pod względem urody i aparycji, to jednak są absolutnie antagonistyczne pod kątem osobowości. Jak twierdzi nieskromnie restauratorka, jej córka jest "najlepiej wychowaną młodą damą w tym kraju". Co powiecie o jej stylizacji?

Lara nie mieszkała z mamą. Jako 9-latka zamieszkała z ojcem, Piotrem Gesslerem, który również nie miał dla niej zbyt wiele czasu. Dzieciństwo Lary upywało pod znakiem samodzielności i niezależności. Być może to przykład mamy nauczył ją, by pilnować swoich interesów i nigdy nie dawać za wygraną. Na co dzień córka gwiazdy TVN mieszka w Londynie, gdzie zatrudniła się jako pomoc w restauracji! Nikt jej tam nie kojarzył, bowiem ona sama pragnęła absolutnej anonimowości. Teraz prowadzi wlasną kawiarnię w Warszawie.