Dzieci popularnych gwiazd show-biznesu nieustannie wzbudzają spore emocje - nie inaczej jest w przypadku córki Jennifer Lopez. Ta w przeciwieństwie do mamy stroni od medialnego zgiełku, tymczasem okazuje się, że jest... prawdziwą królową metamorfoz! Koniecznie zobaczcie, jak się prezentuje!

Reklama

Córka Jennifer Lopez: jak wygląda?

Jennifer Lopez to bezapelacyjna królowa estrady - pomimo tego gwiazda światowego formatu prowadzi bardzo bujne życie - także to prywatne. Po godzinach to spełniona mama, wychowująca dwójkę dzieci ze związku z Marcem Anthonym - Emme Maribel i Maximiliana „Maxa” Davida. Okazuje się, że to właśnie Emma wzbudza wielkie zainteresowanie fanów JLo! Dlaczego?

Wszystko przez jej oryginalny wygląd i liczne wizerunkowe zmiany! 14-letnia Emma Maribel lubi eksperymenty i nie straszny jej nietuzinkowy wygląd - jakiś czas temu postawiła na niebieskie włosy. A teraz? Koniecznie zobaczcie w naszym materiale! Jedno jest pewne - fani JLo są nią zachwyceni!

Reklama

Zobacz także: Te gwiazdy się nie starzeją - poznaj ich sekrety!