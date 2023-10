Córka Ewy Błaszczyk od 23 lat przebywa w śpiączce. Chociaż wielu doradzało aktorce, by pogodziła z osobistą tragedią, ona nie odpuszcza i wciąż ma nadzieję, że pewnego dnia uda się wybudzić Olę. Teraz przekazała nowe informacje w tej sprawie.

23 lata temu życie Ewy Błaszczyk wywróciło się do góry nogami za sprawą niefortunnego i tragicznego w skutkach zdarzenia. 6-letnia wówczas Ola, jedna z córek aktorki, zakrztusiła się tabletką na skutek czego zapadła w śpiączkę. Mimo szybko podjętej pomocy nie wybudziła się z niej do dziś. Ewa Błaszczyk od samego początku robiła wszystko, by ratować córkę, ale niestety, w tym przypadku medycyna okazała się niewystarczająca.

W najnowszym wywiadzie dla "Wysokich obcasów" aktorka przekazała nowe informacje ws. córki. Przyznała, że na ten moment wyczerpała już wszystkie dostępne możliwości, ale i tak nie traci nadziei, że pewnego dnia medycyna ruszy naprzód i pojawi się nowa szansa dla Oli. Jest świadoma jednak, że gdy do tego dojdzie, może już jej nie być na tym świecie.

Nie wiem, czy stanie się to za mojego życia, czy już nie. Wierzę głęboko, że kiedyś się stanie. Tylko dla Oli to wyścig z czasem. (...) Zrobiłam wszystko, co jest dostępne na świecie. Ola miała podane komórki macierzyste, wszczepiony stymulator. Tylko to jest niewystarczające

- wyznała dla ''Wysokich obcasów''.