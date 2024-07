Odeta Moro-Figurska zawsze lubiła luźne stylizacje i wydawało się, jakby wygląd nie był dla niej wyjątkowo ważny. Teraz przyszedł czas na odmianę. Zmieniła styl, stała się bardziej kobieca i wygląda kwitnąco. Ostatnio pojawiła się na imprezie marki Clarena "Miss Kosmetyczek".

Miała na sobie białą sukienkę mini i czarne, kryjące rajstopy. Do tego lakierowane czółenka, malutki puzderko do ręki i zegarek w męskim stylu. Widać, że look Odety nadal nie jest wymuszony, ani przestylizowany, ale nie da się ukryć, że gwiazda wypiękniała.

