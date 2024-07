Kasia Tusk na swoim blogu ostatnio została zasypana lawiną pytań o świąteczne prezenty. Długo na odpowiedź na to pytanie czekać nie musieliśmy. Kasia umieściła zdjęcia prezentów, które znalazła pod choinką.



Przyglądając się bliżej znajdujemy dwie płyty kompaktowe - Adele "21" i Michael Buble "It's Christmas" oraz album ze zdjęciami "Modelki Vogue'a", który ma zainspirować Kasię przy tworzeniu kolejnych stylizacji na bloga i do magazynu "Flesz". Nie mogło tradycyjnie zabraknąć także skarpetek. Tym razem szarych w czarne grochy z różowymi stopkami z River Island. Mało? Tusk dostała także złotą bransoletkę z diamentowym kryształkiem. Całość prezentuje się tak:

