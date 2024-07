Ewelina Lisowska zdradziła, co robi w piątkowe wieczory. Myślicie, że gwiazda szaleje w nocnych klubach? Nic bardziej mylnego! Artystka wczorajszy wieczór spędziła w domu przed telewizorem, pod ciepłym kocem i z rozgrzewającym napojem w dłoni! Co oglądała? I tu czeka Was kolejna porcja zaskoczenia, piosenkarka odpoczywała, oglądając kultową bajkę "Bambie"! Towarzyszył jej ukochany psiak, który grzecznie leżał w nogach swojej pani. Ewelina sączyła zimową herbatkę i relaksowała się przy blasku świecy zapachowej. Prawda, że nie tak wyobrażaliście sobie wieczory gwiazdy? ;) Lisowska ma za sobą bardzo pracowity rok pełen sukcesów. Dzięki zwycięstwu w "Tańcu z Gwiazdami", kilku kontraktom reklamowym i licznym koncertom udało jej się zarobić imponując kwotę 1,5 miliona złotych. Należy jej się zatem odrobina odpoczynku w domowym zaciszu. ;) A Wy jak spędzacie zimowe wieczory? Podobnie do Eweliny? ;)

Ewelina Lisowska lubi spokojne wieczory w domu

Gwiazda relaksuje się, oglądając... bajki dla dzieci!