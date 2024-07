Wojciech Mann do tej pory był gospodarzem piątkowej audycji "Zapraszamy do Trójki". Jej elementem były rozmowy z zaproszonymi do studia publicystami. Tymczasem dziennik "Rzeczpospolita" informuje właśnie, że od ubiegłego piątku dziennikarz nie prowadzi już owych rozmów. Ma to związek z udziałem Wojeciecha Manna wraz z Krzysztofem Materną w reklamie jednego z banków.

- Dyrektor Jethon uznała, że to wbrew dobrym zasadom, które obowiązują w Polskim Radiu. - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" rzecznik Polskiego Radia Radosław Kazimierski. Natychmiast sprostował jednak, że stacja nie zamierza rezygnować z dziennikarza.

- Wojciech Mann jest gwiazdą, twarzą Trójki i nie wchodzi w grę, abyśmy z niego zrezygnowali. - powiedział.

Jak podaje dziennik, dyrekcja "Trójki" nie podjęła jeszcze decyzji, czy piątkowe rozmowy zupełnie znikną z anteny, czy tez poprowadzi je ktoś inny.

Ale czy ktokolwiek mógłby zastąpić charakterystyczny głos Wojtka Manna? Trudno to sobie wyobrazić.

