Cleo o przemijaniu i śmierci.

Cleo przyznała, że zdarza jej się myśleć o przemijaniu i swojej śmierci. Piosenkarka, która kojarzy się ze świetną zabawą i słynnymi hitami m.in. stworzonymi z Donatanem, w rozmowie z Łukaszem Jakóbiakiem w programie 20m2 Łukasza poruszyła temat śmierci. Artystka nie ukrywa, że czasami myśli, jak miałaby ona wyglądać i co chciałaby wtedy czuć. Jak piosenkarka wyobraża sobie swoje odejście i pożegnanie?

Zobacz także: Śmierć w rodzinie – jak poradzić sobie ze stratą i żałobą?

Umierając wydaje mi się, że to co jest przy nas to nasze wspomnienia. Możemy tylko zamknąć oczy wspomnieć sobie wszystkie dobre chwile i odejść. Tak sobie wyobrażam moją śmierć, która kiedyś nastąpi - powiedziała Cleo. - Mam taką nadzieję, że odejdę po prostu spełniona.