Celo nagra hymn na Mundial 2018? Za nami Euro 2016, ale już we wrześniu ruszają eliminacje do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbędą się za dwa lata w Rosji. Zapewne rosyjskie gwiazdy będą walczyć o to, żeby podobnie jak David Guetta na Euro 2016, nagrać hymn na Mundial, ale swój udział w konkursie na stworzenie idealnej piosenki do kibicowania rozważa też Cleo!

Ja lubię wyzwania, jest to jakiś pomysł. Może uda mi się na Mistrzostwa Świata taki stworzyć, na razie nie było czasu, bo domykam swój najnowszy album, który wychodzi na początku września, ale niewykluczone, że coś takiego kiedyś powstanie, powiedziała Party.pl Cleo.

Myślicie, że to dobry pomysł? Naszym zdaniem świetny! Cleo godnie reprezentowała nas na Eurowizji, więc zapewne i na Mundialu zrobiłaby furorę!

