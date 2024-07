Joanna Liszowska aktualnie jest w 5 miesiącu swojej drugiej ciąży. Po zakończeniach zdjęć do drugiego sezonu "Przyjaciółek" gwiazda pracuje już tylko na planie "Got To Dance". Jak dowiedział się magazyn "Party", tuż po wielkim finale tanecznego show, aktorka wylatuje do Szwecji, aby z dala od fleszy i wścibskich paparazzi przygotować się do porodu, który nastąpi już pod koniec lata.

Wczoraj odbył się ostatni półfinałowy odcinek polsatowskiego widowiska, w którym juroruje Liszowska. Ciąża bardzo służy Joannie. Na planie nie opuszcza jej dobry humor. Podczas wczorajszego programu gwiazda zaprezentowała się w luźnej pomarańczowej sukience pokrytej cekinami i dość obszernym dekoltem. Aktorka z wielką ochotą pozowała fotoreporterom, łapiąc się za ciążowy brzuszek i eksponując go ze wszystkich stron.

