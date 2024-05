Sandra Kubicka lada chwila po raz pierwszy zostanie mamą, ale nie oznacza to, że przed porodem jest mniej aktywna zawodowo. Modelka właśnie pojawiła się na prezentacji kolekcji Mohito & Kubicka i wybrała stylizację, która mocno podkreśliła jej ciążowe krągłości. Celebrytka tuż przed porodem wygląda rewelacyjnie. Sami zobaczcie!

Sandra Kubicka przed samym porodem wybrała się modowe wydarzenie

Ten rok jest przełomowy w życiu Sandry Kubickiej. Ostatnio modelka wzięła ślub z Aleksandrem Baronem, a już niebawem na świat przyjdzie pierwsze dziecko pary. Modelka w mediach społecznościowych często porusza temat ciąży i relacjonuje przygotowania do przyjścia na świat dziecka. Nie oznacza to, jednak, że Sandra Kubicka zwolniła ze swoimi planami zawodowymi. Modelka właśnie pojawiła się na prezentacji swojej autorskiej kolekcji dla marki Mohito. Kolekcja już jutro wchodzi do sprzedaży.

Na tę okazję celebrytka wybrała stylizację z motywem zwierzęcym w roli głównej, która mocno podkreśliła ciążowy brzuszek.

Widać, że Sandra jest naprawdę szczęśliwa i zachwycała promiennym uśmiechem, pozując fotoreporterom. Przyszła mama ma powody do dumy. Właśnie spełniają się jej największe marzenia. Zobaczcie obszerną fotorelację z prezentacji kolekcji Mohito & Sandra Kubicka.

Na prezentacji nowej kolekcji nie zabrakło też innych gwiazd, jak Hanny Żudziewicz czy Lenki Klimentowej.

